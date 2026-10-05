Сором і розчарування. Опитування показало ставлення українців до влади

Під час дослідження респондентам пропонували обрати до трьох відповідей із переліку з 12 почуттів та емоцій щодо влади. Динаміку відстежували у порівнянні з груднем 2025 року.

Найпопулярнішою відповіддю стало розчарування, яке відчувають 44% опитаних (ріст з 36% у грудні 2025 року). На другому місці опинився сором - про нього заявили 33% громадян, що демонструє зростання з 20% за минулий рік.

Водночас 23% респондентів зберегли надію - цей показник залишається на рівні попереднього року.

Фото: українці розповіли про своє ставлення до влади (КМІС)

Про злість до влади повідомили 20% респондентів (зростання з 14%), співчуття відчувають 16% (показник без змін), ненависть - 14% (зростання з 11%), а байдужість - 12% (зростання з 7%).

Які почуття називають найрідше

Найменшу частку серед відповідей здобули позитивні та нейтральні емоції. Зокрема, лише 7% опитаних відчувають гордість (без змін у порівнянні з минулим роком).

Про симпатію та сміх заявили по 4% респондентів, що також повністю відповідає показникам грудня 2025 року.

Фото: українці розповіли про своє ставлення до влади (КМІС)

Результати опитування у розрізі довіри до глави держави свідчать, що негативні почуття до влади є досить поширеними навіть серед тих громадян, які повністю довіряють президенту Володимиру Зеленському.