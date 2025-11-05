Сорок тисяч дітей-сиріт чекають на власне житло. Рада може ухвалити законопроєкт до кінця року

Відповідний законопроєкт Верховна Рада зобовʼязана остаточно ухвалити до кінця поточного року. Держбюджет отримає за це 400 млн євро від ЄС.

За її словами, йдеться про ухвалення в другому читанні законопроєкту №12377 "Про основні засади житлової політики", який є зобовʼязанням України перед ЄС у межах програми Ukraine Facility, згідно з якою держава отримує від міжнародних партнерів 50 млрд євро до 2027 року. Конкретно цей законопроєкт є тим індикатором програми, за виконання якого держбюджет отримає від ЄС транш у щонайменше 400 млн євро.

Ухвалення законопроєкту №12377, пояснила парламентарка, дає старт масштабній реформі житлової політики, мета якої - запустити ефективні механізми вирішення житлового питання тих громадян, які цього потребують. Житло для них надаватиметься або у тимчасове користування - в соціальну або службову оренду, або буде придбане за допомогою низки спеціальних пільгових інструментів. Зокрема, кількох пільгових іпотек, житлових кооперативів тощо.

"Одна з найважливіших новацій законопроєкту, без якої реформа житлової політики буде неможливою, – заборона приватизації житла, яка почне діяти з моменту закінчення воєнного стану. Без цього держава не зможе сформувати державний житловий фонд, з якого це житло надаватиметься тимчасово в соціальну або службову оренду", - акцентувала Олена Шуляк.

Однак, на певну категорію громадян заборона приватизації не буде розповсюджуватись. Так, безкоштовне житло від держави у власність отримуватимуть:

військовослужбовці та їхні сімʼї;

представники Національної поліції;

представники ДСНС;

діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.

"Для цих категорій буде діяти спеціальне законодавство, яке, попри скасування практики роздачі безкоштовного житла від держави, дозволятиме їм його приватизацію. Ба більше, для них буде запроваджена позачерговість його отримання", - повідомила Шуляк.

Нардепка пояснила, як функціонуватиме майбутній механізм, - дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, держава надаватиме житло для постійного проживання вже протягом місяця після закінчення строків їхнього перебування в дитячих будинках і прийомних сім’ях. Також це може бути соціальне житло до надання їм благоустроєного жилого приміщення для постійного проживання.

Крім цього, такі громадяни зможуть вибрати грошову компенсацію, якщо запропоноване житло їм з якихось критеріїв не підійде. Ба більше, отримання такого житла від держави не позбавлятиме їх права на державну підтримку у вигляді пільгових кредитів на будівництво житла.

"Коли держава бере на себе відповідальність за дитину, ця відповідальність не закінчується у 18 років. Вона триває до моменту, коли в дитини з’являються власні ключі від дому. Відповідно, наше завдання під час напрацювання нового житлового законодавства - створити дієву системи гарантій, яка дозволить кожній дитині мати не лише право на житло, а й реальну можливість його отримати", - наголосила Олена Шуляк.

Наостанок нардепка додала - нині в спеціальній черзі на отримання житла від держави стоїть понад 40 тисяч дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Але щорічно не більше 1 тисяч громадян цієї категорії таке житло отримують.

Причина проста - через приватизацію житлового фонду 90-х років минулого століття держава і громади не мають житлового фонду, з яких воно має видаватись. Ухвалення законопроєкту №12377 і наступних двох, які є законодавчим підґрунтям для проведення житлової реформи, має це виправити.