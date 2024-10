Соратник Трампа. Що відомо про кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса

Зміст:

Складне дитинство та війна в Іраку. Факти з життя Венса

Джей Ді Венсу 40 років, народився в Мідлтауні (Огайо) та в дитинстві мав ім'я Джеймс Дональд Боуман.

Його батьки Дональд Боуман і Беверлі Венс прожили недовго у шлюбі. Після розлучення мати змінила середнє ім'я сина на Девід, а згодом хлопець вирішив взяти її дівоче прізвище та став Джеймсом Девідом Венсом (скорочено – Джей Ді).

Майбутній кандидат у віцепрезиденти США ріс у місті, що відноситься до так званого Rust bell (з англ. Іржавого поясу) – американські регіони Середнього Заходу та східного побережжя, які раніше були центром сталеливарної та вугільної промисловості, але з 1970-х почали занепадати.

До того ж сімейні обставини Джей Ді Венса були складними. Його мати страждала від наркотичної залежності, тому вихованням хлопця здебільшого займалися бабуся з дідусем.

Після навчання у середній школі Венс вступив на службу в Корпус морської піхоти США. Служив в Іраку офіцером зі зв'язків із ЗМІ, писав про морських піхотинців і фотографував їхню роботу, супроводжував цивільних репортерів і розповідав про події на військовій базі. Як казав сам Венс, "участі в реальних боях йому пощастило уникнути".

Згодом здобув диплом політолога та філософа в Університеті Огайо та юридичний ступінь у Єльській школі права. В Єлі познайомився з майбутньою дружиною Ушею Чілукурі, у шлюбі з якою народилося 3 дітей.

Також саме у Єльській школі професорка Емі Чуа переконала Джей Ді Венса написати мемуари.

Фото: Джей Ді Венс став автором бестселера (Getty Images)

Автор бестселера

Його книга під назвою Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis (приблизний переклад "Сільська елегія: Спогади про сім'ю та культуру під час кризи") вийшла у 2016-му та протягом двох років трималася у списках бестселерів, а також стала основою для однойменного фільму на Netflix.

Венс у своєму творі розповідає про культуру Аппалачі, звідки походять родичі Венса, соціально-економічні проблеми регіону, труднощі у власній сім'ї. Він висловлює думку, що лише силою волі та наполегливістю американці з непростих районів можуть досягти успіху.

Hillbilly Elegy Венса стала особливо популярною під час президентської кампанії 2016 року в США, коли Дональду Трампу вдалося здобути перемогу завдяки широкій підтримці робітничого класу американців із депресивних регіонів.

New York Times писало, що книга Венса є "майже обов’язковою для лібералів, які прагнули зрозуміти, як демократи впустили вибори, коли рекордна кількість білих виборців із робітничого класу прийшла на дільниці, щоб обрати Трампа".

Видання NYT включило Hillbilly Elegy до "6 найкращих книг, які допоможуть зрозуміти перемогу Трампа", а The Washington Post називало її автора "голосом Іржавого поясу".

На тлі популярності книги СNN запросило Джей Ді Венса стати коментатором. В телеефірі він розповідав про життя американців з регіонів Rust Bell.

Джей Ді Венс і бізнесі та політиці

Після юридичної школи Венс деякий час працював клерком у суді східного округу Кентуккі, потім – адвокатом у фірмі Sidley Austin.

У 2016 році переїхав до Сан-Франциско та розпочав кар'єру у венчурному бізнесі. Був керівником компанії Mithril Capital Пітера Тіля (співзасновника PayPal та інвестора Facebook), інвестиційним партнером у Revolution LLC. Разом із Пітером Тілем і колишнім радником Трампа Дарреном Блантоном інвестував у Rumble – канадська онлайн-платформа відео, яка є популярною серед правих політичних сил у Північній Америці.

Згодом перебрався в Огайо та заснував правозахисну організацію Our Ohio Renewal, яка спеціалізувалася на допомозі дітям із проблемних родин.

У 2017-2021 Венс був членом ради директорів стартапу AppHarvest, який займався вертикальним фермерством у Кентуккі.

Фото: Венс став сенатором від Огайо у 2022 році (Getty Images)

Ще у студентські роки Джей Ді Венс працював помічником сенаторів-республіканців. У 2018 планував висунути свою кандидатуру в Сенат, але зробив це лише у 2022 та переміг на виборах, ставши сенатором-республіканцем від штату Огайо.

Він був першим членом Сенату від Огайо без досвіду роботи в уряді після астронавта Джона Гленна, якого обрали у 1974 році.

Під час роботи в Сенаті Венс виступив із 45 промовами, ініціював близько 60 законопроєктів, та був співавтором майже 300, але вони не були затверджені.

Активно виступає проти абортів, одностатевих шлюбів, контролю над зброєю, нелегальних мігрантів. Неодноразово критично висловлювався щодо бездітних родин, пропонував збільшити податки для бездітних. Називав політику Демократичної партії "антидитинною", а представниць політсили – "cat lady" ( принизливий термін стосовно жінок без дітей).

Кандидат у віцепрезиденти США на виборах 2024

У липні 2024 Республіканська партія затвердила кандидатуру Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента під час виборів у США 5 листопада.

"Як віцепрезидент Джей Ді Венс буде й далі боротися за Конституцію, підтримуватиме наших військових і робитиме все, щоб повернути Америці велич", – заявив кандидат у президенти США Дональд Трамп, представляючи свого соратника.

При цьому ще кілька років тому Венс активно критикував політику Трампа та не жалкував гострих слів для опису свого ставлення до нього.

Він називав Дональда Трампа "непридатним для найвищої посади" у США, порівнював його з Гітлером, казав, що Трамп є "опіоїдом для мас". А себе Джей Ді Венс вважав "хлопцем, який ніколи не буде за Трампа".

Але потім заявив, що його ставлення до колишнього лідера Білого дому було помилковим.

"Я помилявся щодо Дональда Трампа. Я не думав, що він стане добрим президентом. Він був великим президентом, і це одна з причин, чому я старанно працюю, щоб забезпечити його переобрання на другий термін", – зазначив Венс.

Фото: Дональд Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венса (Getty Images)

Під час передвиборчої кампанії Трампа Джей Ді Венс зарекомендував себе як активний агітатор, він постійно відвідував мітинги та залучив багатих спонсорів.

У промові після затвердження його на кандидатуру віцепрезидента США від республіканців Венс наголосив, що в разі перемоги на виборах буде відстоювати інтереси робочого класу. Він пообіцяв "зупинити комуністичний Китай від того, щоб він будував свій середній клас на спинах американського середнього класу".

Політик розкритикував президента Джо Байдена, який "не хоче допомогти власним громадянам, а їде бозна-де по світу, щоб допомогти іншим".

"Разом ми зробимо все, щоб наші союзники внесли свою справедливу частку у забезпечення національної безпеки та безпеки у всьому світі. Разом ми будемо відправляти своїх дітей на війну тільки тоді, коли це буде абсолютно необхідно, але президент Трамп зробить так, щоб цього не потрібно було робити. Але якщо ми вдаримо, то ми вдаримо дуже сильно", – сказав Джей Ді Венс.

Яке ставлення Венса до України

Сенатор та кандидат від республіканців у віцепрезиденти Джей Ді Венс скептично висловлюється щодо війни в Україні, зокрема він виступав проти військової та фінансової допомоги США.

Так, у квітні 2023 він разом із 18 іншими республіканцями підписав звернення до Байдена із закликом припинити "необмежену допомогу". І пригрозив блокувати такі пакети, якщо вони не будуть прив'язані до стратегії якнайшвидшого завершення російсько-української війни.

Венс називав Україну "найбільш корумпованою країною на планеті", висловлював впевненість, що якби станом на лютий 2022 президентом США був Дональд Трамп, повномасштабного вторгнення РФ вдалося б уникнути.

Він виступав проти членства України в НАТО та висловлював думку, що Київ має піти на "значні територіальні поступки", адже це "єдиний вихід із конфлікту".

На Мюнхенській безпековій конференції в лютому 2024 Венс заявив, що США більше не можуть допомагати Україні.

"У нас немає виробничих потужностей, щоб нескінченно підтримувати війну в Східній Європі", – наголосив тоді політик.

Також у Мюнхені Венс проігнорував зустріч президента та очільника МЗС України з двопартійною групою сенаторів США, пояснивши, що не сподівається почути "щось нове".

Весною цього року він опублікував статтю в NYT, де написав, що Україна повинна "дотримуватись оборонної стратегії, що допоможе вберегти її украй потрібне військо, зупинить кровопролиття і дасть їй час для початку переговорів". При цьому Венс розкритикував оголошену українським президентом мету для завершення війни.

"Керівництво США та України мають визнати, що мета пана Зеленського – відновлення кордонів 1991 року – є ілюзорною", – вважає він.

Нещодавно Джей Ді Венс висловився про необхідність "прийнятного миру" для України, і нібито його має просувати перемовник, якого "поважає" лідер Кремля Володимир Путін.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації New York Times, The Washington Post, Politico, The Hill, Голос Америки, біографічні дані Джей Ді Венса з його офіційного сайту та Wikipedia.