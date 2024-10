Соратник Трампа. Что известно о кандидате в вице-президенты США Джей Ди Вэнсе

Содержание:

Сложное детство и война в Ираке. Факты из жизни Вэнса

Джей Ди Вэнсу 40 лет, родился в Мидлтауне (Огайо) и в детстве носил имя Джеймс Дональд Боуман.

Его родители Дональд Боуман и Беверли Вэнс прожили недолго в браке. После развода мать сменила среднее имя сына на Дэвид, а впоследствии парень решил взять ее девичью фамилию и стал Джеймсом Дэвидом Венсом (сокращенно – Джей Ди).

Будущий кандидат в вице-президенты США рос в городе так называемого Rust bell (с англ. Ржавого пояса) – американские регионы Среднего Запада и восточного побережья, которые раньше были центром сталелитейной и угольной промышленности, но с 1970-х начали приходить в упадок.

К тому же обстановка в семье Джей Ди Вэнса была сложной. Его мать страдала от наркотической зависимости, поэтому воспитанием парня преимущественно занимались бабушка с дедушкой.

После обучения в средней школе Вэнс поступил на службу в Корпус морской пехоты США. Служил в Ираке офицером по связям со СМИ, писал о морских пехотинцах и фотографировал их работу, сопровождал гражданских репортеров и рассказывал о событиях на военной базе. Как говорил сам Вэнс, "участия в реальных боях ему удалось избежать".

Затем получил диплом политолога и философа в Университете Огайо и юридическую степень в Йельской школе права. В Йеле познакомился с будущей женой Ушей Чилукури, в браке с которой родилось 3 детей.

Также именно в Йельской школе профессор Эми Чуа убедила Джей Ди Вэнса написать мемуары.

Фото: Джей Ди Вэнс стал автором бестселлера (Getty Images)

Автор бестселлера

Его книга под названием Hillbilly Elegy: A Memoir of Family and Culture in Crisis (примерный перевод "Сельская элегия: Воспоминания о семье и культуре во время кризиса") вышла в 2016-м и в течение двух лет входила в списки бестселлеров, а также стала основой для одноименного фильма на Netflix.

Вэнс в своих мемуарах рассказывает о культуре Аппалачи, откуда происходят родственники Вэнса, социально-экономических проблемах региона, трудностях в собственной семье. Он высказывает мнение, что только силой воли и настойчивостью американцы из непростых районов могут добиться успеха.

Hillbilly Elegy Вэнса стала особенно популярной во время президентской кампании 2016 года в США, когда Дональду Трампу удалось одержать победу благодаря широкой поддержке рабочего класса американцев из депрессивных регионов.

New York Times писало, что книга Вэнса является "почти обязательной для либералов, которые стремились понять, как демократы упустили выборы, когда рекордное количество белых избирателей из рабочего класса пришло на участки, чтобы выбрать Трампа".

Издание NYT включило Hillbilly Elegy в "6 лучших книг, которые помогут понять победу Трампа", а The Washington Post называло ее автора "голосом Ржавого пояса".

На фоне популярности книги СNN пригласило Джей Ди Вэнса стать комментатором. В телеэфире он рассказывал о жизни американцев из регионов Rust Bell.

Джей Ди Вэнс в бизнесе и политике

После юридической школы Вэнс некоторое время работал клерком в суде восточного округа Кентукки, затем – адвокатом в фирме Sidley Austin.

В 2016 году переехал в Сан-Франциско и начал карьеру в венчурном бизнесе. Был руководителем компании Mithril Capital Питера Тиля (соучредителя PayPal и инвестора Facebook), инвестиционным партнером в Revolution LLC. Вместе с Питером Тилем и бывшим советником Трампа Дарреном Блантоном инвестировал в Rumble – канадская онлайн-платформа видео, которая является популярной среди правых политических сил в Северной Америке.

Впоследствии перебрался в Огайо и основал правозащитную организацию Our Ohio Renewal, которая специализировалась на помощи детям из проблемных семей.

В 2017-2021 Вэнс был членом совета директоров стартапа App Harvest, который занимался вертикальным фермерством в Кентукки.

Фото: Вэнс стал сенатором от Огайо в 2022 году (Getty Images)

Еще в студенческие годы Джей Ди Вэнс работал помощником сенаторов-республиканцев. В 2018 планировал выдвинуть свою кандидатуру в Сенат, но сделал это только в 2022 и победил на выборах, став сенатором-республиканцем от штата Огайо.

Он оказался первым членом Сената от Огайо без опыта работы в правительстве после астронавта Джона Гленна, избранного в 1974 году.

Вэнс выступал в Сенате 45 раз, инициировал около 60 законопроектов и был соавтором почти 300, но они не были утверждены.

Активно выступает против абортов, однополых браков, контроля над оружием, нелегальных мигрантов. Неоднократно критически высказывался по поводу бездетных семей, предлагал увеличить налоги для бездетных. Называл политику Демократической партии "антидетской", а представительниц политсилы – "сat lady" (унизительный термин в отношении женщин без детей).

Кандидат в вице-президенты США на выборах 2024

В июле 2024 Республиканская партия утвердила кандидатуру Джей Ди Венса на должность вице-президента во время выборов в США 5 ноября.

"Как вице-президент Джей Ди Вэнс будет и дальше бороться за Конституцию, будет поддерживать наших военных и будет делать все, чтобы вернуть Америке величие", – заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, представляя своего соратника.

При этом еще несколько лет назад Вэнс активно критиковал политику Трампа и не жалел острых слов для описания своего отношения к нему.

Он называл Дональда Трампа "непригодным для высшей должности" в США, сравнивал его с Гитлером, говорил, что Трамп является "опиоидом для масс". А себя Джей Ди Вэнс считал "парнем, который никогда не будет за Трампа".

Но потом заявил, что его отношение к бывшему лидеру Белого дома было ошибочным.

"Я ошибался относительно Дональда Трампа. Я не думал, что он станет хорошим президентом. Он был великим президентом, и это одна из причин, почему я усердно работаю, чтобы обеспечить его переизбрание на второй срок", – отметил Вэнс.

Фото: Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса (Getty Images)

Во время предвыборной кампании Трампа Джей Ди Вэнс зарекомендовал себя как активный агитатор, постоянно посещал митинги и привлек богатых спонсоров.

В речи после утверждения его на кандидатуру вице-президента США от республиканцев Вэнс подчеркнул, что в случае победы на выборах будет отстаивать интересы рабочего класса. Он пообещал "остановить коммунистический Китай от того, чтобы он строил свой средний класс на спинах американского среднего класса".

Политик раскритиковал президента Джо Байдена, который "не хочет помочь собственным гражданам, а ездит бог знает где по миру, чтобы помочь другим".

"Вместе мы сделаем все, чтобы наши союзники внесли свою справедливую долю в обеспечение национальной безопасности и безопасности во всем мире. Вместе мы будем отправлять своих детей на войну только тогда, когда это будет совершенно необходимо, но президент Трамп сделает так, чтобы этого не нужно было делать. Но если мы ударим, то мы ударим очень сильно", – сказал Джей Ди Вэнс.

Какое отношение Вэнса к Украине

Сенатор и кандидат от республиканцев в вице-президенты Джей Ди Вэнс скептически высказывается по поводу войны в Украине, в частности он выступал против военной и финансовой помощи США.

Так, в апреле 2023 он вместе с 18 другими республиканцами подписал обращение к Байдену с призывом прекратить "неограниченную помощь". И пригрозил блокировать такие пакеты, если они не будут привязаны к стратегии скорейшего завершения российско-украинской войны.

Вэнс называл Украину "самой коррумпированной страной на планете", выражал уверенность, что если бы по состоянию на февраль 2022 президентом США был Дональд Трамп, полномасштабного вторжения РФ удалось бы избежать.

Он выступал против членства Украины в НАТО и высказывал мнение, что Киев должен пойти на "значительные территориальные уступки", ведь это "единственный выход из конфликта".

На Мюнхенской конференции безопасности в феврале 2024 Вэнс заявил, что США больше не могут помогать Украине.

"У нас нет производственных мощностей, чтобы бесконечно поддерживать войну в Восточной Европе", – подчеркнул тогда политик.

Также в Мюнхене Вэнс проигнорировал встречу президента и главы МИД Украины с двухпартийной группой сенаторов США, объяснив, что не надеется услышать "что-то новое".

Весной этого года он опубликовал статью в NYT, где написал, что Украина должна "соблюдать оборонную стратегию, которая поможет уберечь ее крайне нужное войско, остановит кровопролитие и даст ей время для начала переговоров". При этом Вэнс подверг критике объявленную украинским президентом цель для завершения войны.

"Руководство США и Украины должны признать, что цель господина Зеленского – восстановление границ 1991 года – иллюзорна", – считает он.

Недавно Джей Ди Вэнс высказался о необходимости "приемлемого мира" для Украины, и якобы его должен продвигать переговорщик, которого "уважает" лидер Кремля Владимир Путин.

При подготовке материала использовались: публикации New York Times, The Washington Post, Politico, The Hill, Голос Америки, биографические данные Джей Ди Вэнса с его официального сайта и Wikipedia.