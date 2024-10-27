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Соратник Трампа Ді Венс відмовився називати Путіна "ворогом"

Фото: сенатор від штату Огайо та кандидат на пост віце-президента США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат на пост віце-президента США Джей Ді Венс відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна ворогом. Крім того, він закликав до переговорів з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NBC News.

Зокрема, журналіст задав Венсу питання про те, чи бачить він у Путіні союзника або ворога, на що республіканець сказав, що той є конкурентом.

"Я думаю, що він явно супротивник. Він конкурент. Я вважаю, що ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. Просто тому, що хтось нам не подобається, це не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмову", - заявив він.

Також під час інтерв'ю він наголосив, що переговори з Російською Федерацією є невід'ємною частиною припинення війни в Україні.

"Я вважаю, що важливо, якщо ми колись закінчимо війну в Україні, принципово, на якомусь рівні, нам доведеться брати участь у певних переговорах між Україною, між Росією, між нашими союзниками по НАТО в Європі. І це просто необхідна частина", - зазначив республіканець.

Нагадаємо, вчора кандидат у віце-президенти від республіканців, сенатор Джей Ді Венс, зробив нову заяву про війну в Україні. Зокрема, він висловився про територіальні поступки, а саме, чи доведеться Україні це зробити.

"Я чесно вважаю, що українцям доведеться самим прийняти це рішення", - сказав він.

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Російська ФедераціяВибори в СШАВійна в УкраїніДжей Ді Венс