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Кандидат у віце-президенти США зробив нову заяву про війну в Україні

США, Субота 26 жовтня 2024 14:54
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Кандидат у віце-президенти США зробив нову заяву про війну в Україні Фото: сенатор США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кандидат у віце-президенти від республіканців сенатор Джей Ді Венс зробив нову заяву про війну в Україні. Він висловився про поступки територією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телеканалу News Nation.

За його словами, адміністрація кандидата в президенти Дональда Трампа буде домагатися припинення війни в Україні, і попередив, що чим довше триватиме конфлікт, "тим гірше він ризикує стати ядерною війною".

"Що в найкращих інтересах Америки, і я вважаю, що в найкращих інтересах України та Росії, це припинення вбивств", - сказав він.

Венс вважає, що керівництво Трампа допоможе сприяти мирному врегулюванню.

"Ми не повинні любити Росію, ми не повинні погоджуватися з їх вторгненням, але ми повинні зібрати їх разом і залучитися до справжньої дипломатії", - зазначив політик.

Також Венс висловився і щодо того, чи доведеться Україні поступитися частиною захоплених Росією територій.

"Я чесно вважаю, що українцям доведеться самим прийняти це рішення", - сказав Венс.

Заяви Венса про війну в Україні

Кандидат у віце-президенти від республіканців сенатор Джей Ді Венс відрізняється просуванням "мирових" тенденцій та переговорного процесу для врегулювання війни в Україні.

Раніше Венс заявляв, що про необхідність просувати "прийнятний мир" для України. Крім того, за словами Венса, план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні може передбачати створення "демілітаризованої зони".

Вона охоплюватиме окуповані Росією українські території. А Україна в цей час має відмовитись від вступу до НАТО.

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