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Соратник Орбана сравнил Украину с нацистской Германией

Новина українською →
Воскресенье 29 мая 2022 19:38
Соратник Орбана сравнил Украину с нацистской Германией Фото: соратник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жолт Баер (mandiner.hu)
Автор: Иван Носальский

Один из главных венгерских пропагандистов и соратник премьера Венгрии Виктора Орбана Жолт Баер приравнял действия властей Украины к нацистскому режиму в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Magyar Nemzet.

По мнению Баера, ограничения на российскую литературу, которые вводятся в Украине, "похожи на запрет книг, написанных евреями, в нацистской Германии".

"Это уже было в нацистской Германии. Большие костры пылали тогда на улицах нацистской Германии, в них бросали произведения, вредные для немецкого мышления и немецкого народа и, конечно, произведения еврейских авторов. А Генрих Гейне предупреждал, что те, кто начинает сжигать книги, заканчивают сожжением людей", - заявил венгерский пропагандист.

При этом он добавил, что не верит в самостоятельное существование украинской культуры, потому что "ее не могло бы существовать без российской".

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз якобы навязывает Венгрии чуждую культуру и идеологию. Есть моменты, на которые она не готова пойти.

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