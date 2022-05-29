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Соратник Орбана порівняв Україну з нацистською Німеччиною

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Неділя 29 травня 2022 19:38
Соратник Орбана порівняв Україну з нацистською Німеччиною Фото: соратник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Жолт Баєр (mandiner.hu)
Автор: Іван Носальський

Один з головних угорських пропагандистів та соратник прем'єра Угорщини Віктора Орбана Жолт Баєр прирівняв дії влади України до нацистського режиму у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Magyar Nemzet.

На думку Баєра, обмеження на російську літературу, які запроваджуються в Україні, схожі на заборону книг, написаних євреями, у нацистській Німеччині.

"Це вже було у нацистській Німеччині. Великі багаття палали тоді на вулицях нацистської Німеччини, в них кидали твори, шкідливі для німецького мислення та німецького народу і, звичайно, твори єврейських авторів. А Генріх Гейне попереджав, що ті, хто починає спалювати книги, закінчують спаленням людей", - заявив угорський пропагандист.

При цьому він додав, що не вірить у самостійне існування української культури, тому що "її не могло б існувати без російської".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Європейський союз нібито нав'язує Угорщину чужу культуру та ідеологію. Є моменти, на які вона не готова піти.

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