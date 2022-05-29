Соратник Орбана порівняв Україну з нацистською Німеччиною

Один з головних угорських пропагандистів та соратник прем'єра Угорщини Віктора Орбана Жолт Баєр прирівняв дії влади України до нацистського режиму у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Magyar Nemzet .

На думку Баєра, обмеження на російську літературу, які запроваджуються в Україні, схожі на заборону книг, написаних євреями, у нацистській Німеччині.

"Це вже було у нацистській Німеччині. Великі багаття палали тоді на вулицях нацистської Німеччини, в них кидали твори, шкідливі для німецького мислення та німецького народу і, звичайно, твори єврейських авторів. А Генріх Гейне попереджав, що ті, хто починає спалювати книги, закінчують спаленням людей", - заявив угорський пропагандист.

При цьому він додав, що не вірить у самостійне існування української культури, тому що "її не могло б існувати без російської".