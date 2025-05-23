Соратник Медведчука та ексчиновник: яких колаборантів передали РФ у рамках обміну

Олександр Тарнашинський

Олександр Тарнашинський - політичний діяч, соратник Віктора Медведчука і один із лідерів партії "Український вибір".

Фото: Олександр Тарнашинський (hochuksvoim.com)

У 2022 році його затримала СБУ за підозрою в підготовці до повалення конституційного ладу України та співпраці з російськими спецслужбами.

Слідство встановило, що Тарнашинський створював на території України благодійні фонди та громадські організації, через які планувалося надходження коштів із Росії для проведення заходів, спрямованих на дискредитацію української влади та підготовку до захоплення державної влади.

Зокрема, він разом зі спільниками планував надсилати звернення та листи російському диктатору Володимиру Путіну.

2023 року Тарнашинського було засуджено до 5 років позбавлення волі за частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України.

Василь Мехеда

Василь Мехеда - колишній співробітник секретаріату Кабміну України. З 2006 року передавав російським спецслужбам секретні документи, включно з матеріалами з грифом "таємно".

Фото: Василь Мехеда (hochuksvoim.com)

У 2007 році зустрівся в Москві з представниками ФСБ, отримавши від них обладнання для фотографування документів і засоби зв'язку. Співпраця тривала до 2022 року.

У квітні 2022 року був затриманий СБУ і визнав свою провину. У грудні 2023 року суд засудив його до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Віталій Васильєв

Віталій Васильєв - був підполковником аналітичного відділу УСБУ в Луганську. У лютому 2020 року отримав паспорт так званої "ЛНР" і переїхав до Луганська. Там зустрівся зі співробітником "МДБ ЛНР" і надав інформацію про співробітників СБУ, яких планували використовувати для підривної діяльності проти України.

Фото: Віталій Васильєв (hochuksvoim.com)

Згодом передав окупаційній владі відомості про 14 співробітників СБУ.

Він був затриманий і засуджений до 5 років позбавлення волі за державну зраду.