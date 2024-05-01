Соратник Медведчука отримав тимчасовий захист у Словаччині, - ЗМІ

Як пише видання, статус тимчасового захисту Марчевський отримав від словацького Міністерства внутрішніх справ. Також такі чутки журналістам підтвердив адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток відмовився коментувати скандальне рішення свого відомства.

Тимчасовий захист у Словаччині Марчевський отримав після того, як Чехія запровадила проти нього санкції. У країні заблокували його активи та гроші на банківських рахунках.

У Чехії підозрюють Марчевського у тому, що він разом із скандальним екснардепом Віктором Медведчуком очолював проросійську мережу впливу, яка фінансувала сайт Voice of Europe.

Як з'ясували у Празі, цей сайт використовували для проросійської пропаганди.