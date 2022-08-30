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Трое экс-полицейских Мариуполя подозреваются в сопровождении военных колонн РФ

Фото: правоохранители подозревают экс-полицейских в Мариуполе (Getty Images )
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшие полицейские проверяют автомобили и сопровождают колонны военной техники РФ в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

Следователи сообщают, что после оккупации Мариуполя трое полицейских изменили присяге и стали добровольно помогать врагу. Начали сотрудничать с оккупантами:

  • начальник сектора одного из отделов Мариупольского районного управления полиции;
  • полицейский Волновахского районного отдела полиции;
  • старший инспектор по внутренним расследованиям сектора кадрового обеспечения Мариупольского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Донецкой области.

Уже в июле эти лица заняли должности "инспекторов отдела государственной автоинспекции по обслуживанию административной территории г. Мариуполь управление Госавтоинспекции министерства внутренних дел ДНР".

Мужчинам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, а за содеянное они могут сесть в тюрьму на 15 лет.

Напомним, что прокуратура объявила подозрения коллаборантам, которые призывают присоединить Мариуполь к России.

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