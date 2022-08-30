Трое экс-полицейских Мариуполя подозреваются в сопровождении военных колонн РФ

Бывшие полицейские проверяют автомобили и сопровождают колонны военной техники РФ в оккупированном Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.
Следователи сообщают, что после оккупации Мариуполя трое полицейских изменили присяге и стали добровольно помогать врагу. Начали сотрудничать с оккупантами:
Уже в июле эти лица заняли должности "инспекторов отдела государственной автоинспекции по обслуживанию административной территории г. Мариуполь управление Госавтоинспекции министерства внутренних дел ДНР".
Мужчинам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, а за содеянное они могут сесть в тюрьму на 15 лет.
Напомним, что прокуратура объявила подозрения коллаборантам, которые призывают присоединить Мариуполь к России.
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