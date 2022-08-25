Призывают присоединить Мариуполь к России: прокуратура объявила подозрения коллаборантам

Фейковый мэр Мариуполя и его псевдозаместители прислуживают врагу и агитируют местных присоединить Мариуполь в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры .

Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий заочно объявил очередные подозрения оккупационной "верхушке" Мариуполя.

Фейковый мэр города и его четыре псевдозаместителя подстрекают местное население поддержать идею присоединения Мариуполя в Российской Федерации. Такие действия прокуратура расценила как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Угровецький сообщил, что в отношении оккупационного мэра города и его трех "заместителей" расследовали дело по факту государственной измены, которое уже направили в суд. Также оккупационный мэр подозревается в коллаборационной деятельности.

Псевдочиновникам грозит пожизненное заключение.