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Призывают присоединить Мариуполь к России: прокуратура объявила подозрения коллаборантам

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Мариуполь, Четверг 25 августа 2022 15:42
Призывают присоединить Мариуполь к России: прокуратура объявила подозрения коллаборантам Фото: призывают присоединить Мариуполь к России: прокуратура объявила подозрения коллаборантам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Фейковый мэр Мариуполя и его псевдозаместители прислуживают врагу и агитируют местных присоединить Мариуполь в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий заочно объявил очередные подозрения оккупационной "верхушке" Мариуполя.

Фейковый мэр города и его четыре псевдозаместителя подстрекают местное население поддержать идею присоединения Мариуполя в Российской Федерации. Такие действия прокуратура расценила как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Угровецький сообщил, что в отношении оккупационного мэра города и его трех "заместителей" расследовали дело по факту государственной измены, которое уже направили в суд. Также оккупационный мэр подозревается в коллаборационной деятельности.

Псевдочиновникам грозит пожизненное заключение.

Напомним, что ранее полиция разоблачила бывших педагогов из Мариуполя в коллаборационной деятельности. Две женщины получили фейковые должности в одном из захваченных университетов.

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