Соперник "Шахтера" в Лиге Европы возобновил тренировки

"Вольфсбург" объявил о возобновлении тренировок, однако занятия будут проходить при особых условиях и соблюдении строгих гигиенических мер. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте немецкого клуба.

Подопечные Оливера Гласнера будут работать с раннего утра небольшими группами с поэтапными интервалами, используя исключительно тренажерный зал.

Команда намерена подготовиться к матчам чемпионата Германии, которые планируют восстановить после 2 апреля.

"Даже если этого не произойдет, мы должны принять данное решение и приспособиться к нему", - заявил управляющий директор клуба Йорг Шмадтке.

На данный момент Бундеслига, как и чемпионаты множества других стран, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Пока у "Вольфсбурга" запланирован на 4 апреля матч с "Байером".

Последний поединок немецкий клуб провел 12 марта, проиграв дома донецкому "Шахтеру" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1). Когда состоится ответная игра - пока неизвестно. УЕФА приостановил розыгрыши еврокубковых матчей на неопределенный срок.