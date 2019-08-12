Соперник "Мариуполя" в Лиге Европы приостановил продажу билетов на ответный матч

АЗ приостановил продажу билетов на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Мариуполя". Об этом информирует сайт голландского клуба.

В субботу, 10 августа, на стадионе AFAS в Алкмааре обвалилась часть крыши стадиона.

В сообщении отмечается, что решение о приостановке продажи билетов принято до дальнейшего уведомления. При этом прилегающие к арене заведения продолжают работу.

Ответный поединок между АЗ Алкмаар и "Мариуполем" должен состояться в четверг, 15 августа. В первом поединке противостоянии команды не выявили победителя, сыграв 0:0.

Напомним, успех "Мариуполя" в двухматчевом противостоянии с голландским клубом выведет команду на победителя в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" Плзень (Чехия).