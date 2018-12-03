ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Соперник "Динамо" по Лиге Европы уволил главного тренера

Новости » Спорт    03.12.2018 - 14:25
Соперник "Динамо" по Лиге Европы уволил главного тренера
Фото: Сабри Лямуши (facebook.com/staderennais)

Специалист покинул клуб спустя год после назначения.

Руководство соперника киевского "Динамо" по групповому этапу Лиги Европы - французского "Ренна" - решило отправить главного тренера команды Сабри Лямуши в отставку. Об этом сообщается на сайте клуба.

Причина отставки - неудовлетворительные результаты команды. Временно исполняющим обязанности стал Жюльен Стефан, который руководил резервным составом.

Лямуши возглавил команду в 2017 году и в этом году. 

"Ренн" после 15 туров занимает 14 место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 17 очками и находится лишь в четырех очках от зоны стыковых матчей. 

Перед последним туром Лиги Европы в активе "Ренна" шесть очков и третья строчка в группе K, у "Астаны", которая идет на втором месте, - восемь, и в заключительном матче они сыграют между собой.

"Динамо" будет сеянным на жеребьевке плей-офф Лиги Европы Астана - Динамо 0-1: видео гола и обзор матча
Новости Украины ДинамоувольнениеЛига Европытренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь