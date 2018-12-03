Соперник "Динамо" по Лиге Европы уволил главного тренера

Фото: Сабри Лямуши (facebook.com/staderennais)

Специалист покинул клуб спустя год после назначения.

Руководство соперника киевского "Динамо" по групповому этапу Лиги Европы - французского "Ренна" - решило отправить главного тренера команды Сабри Лямуши в отставку. Об этом сообщается на сайте клуба.

Причина отставки - неудовлетворительные результаты команды. Временно исполняющим обязанности стал Жюльен Стефан, который руководил резервным составом.

Лямуши возглавил команду в 2017 году и в этом году.

"Ренн" после 15 туров занимает 14 место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 17 очками и находится лишь в четырех очках от зоны стыковых матчей.

Перед последним туром Лиги Европы в активе "Ренна" шесть очков и третья строчка в группе K, у "Астаны", которая идет на втором месте, - восемь, и в заключительном матче они сыграют между собой.