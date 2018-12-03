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Суперник "Динамо" по Лізі Європи звільнив головного тренера

Новини » Спорт    03.12.2018 - 14:25
Суперник "Динамо" по Лізі Європи звільнив головного тренера
Фото: Сабрі Лямуші (facebook.com/staderennais)

Фахівець покинув клуб через рік після призначення.

Керівництво суперника київського "Динамо" по груповому етапу Ліги Європи - французького "Ренна" - вирішило відправити головного тренера команди Сабрі Лямуші у відставку. Про це повідомляється на сайті клубу.

Причина відставки - незадовільні результати команди. Тимчасово виконуючим обов'язки став Жюльєн Стефан, який керував резервним складом.

Лямуші очолив команду в 2017 році і в цьому році.

"Ренн" після 15 турів займає 14 місце в турнірній таблиці французької Ліги 1 з 17 очками і знаходиться лише в чотирьох очках від зони стикових матчів.

Перед останнім туром Ліги Європи в активі "Ренна" шість очок і третя сходинка в групі K, у "Астани", яка йде на другому місці, - вісім, і в заключному матчі вони зіграють між собою.

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