Суперник "Динамо" по Лізі Європи звільнив головного тренера

Фото: Сабрі Лямуші (facebook.com/staderennais)

Фахівець покинув клуб через рік після призначення.

Керівництво суперника київського "Динамо" по груповому етапу Ліги Європи - французького "Ренна" - вирішило відправити головного тренера команди Сабрі Лямуші у відставку. Про це повідомляється на сайті клубу.

Причина відставки - незадовільні результати команди. Тимчасово виконуючим обов'язки став Жюльєн Стефан, який керував резервним складом.

Лямуші очолив команду в 2017 році і в цьому році.

"Ренн" після 15 турів займає 14 місце в турнірній таблиці французької Ліги 1 з 17 очками і знаходиться лише в чотирьох очках від зони стикових матчів.

Перед останнім туром Ліги Європи в активі "Ренна" шість очок і третя сходинка в групі K, у "Астани", яка йде на другому місці, - вісім, і в заключному матчі вони зіграють між собою.