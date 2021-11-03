Не соответствуют правописанию. Языковой омбудсмен предложил переименовать ряд городов

"Сегодня подписал несколько десятков обращений к руководителям местного самоуправления о приведении в соответствие с правописанием, нормами государственного языка и требованиями статьи 41 закона о наименовании населенных пунктов", - сказал Кремень.

Он добавил, что это решение принято после многочисленных обращений граждан на несоответствие названий ряда населенных пунктов правилам и нормам украинского правописания.

Кремень напомнил, что в соответствии с ч. 1 ст. 41 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются государственным языком.

Языковой омбудсмен привел несколько примеров названий городов, которые необходимо переименовать. Среди них:

Арбузинка (Николаевская область);

Северодонецк (Луганская область);

Южноукраинск (Николаевская область);

Южное (Одесская область);

Спокойствие (Днепропетровская область);

Первомайское (Николаевская область);

Первомайск (Николаевская область).

"Многие имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти", - объяснил омбудсмен.

По его словам, для приведения географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 закона "должны быть приняты все необходимые меры".