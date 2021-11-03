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Не соответствуют правописанию. Языковой омбудсмен предложил переименовать ряд городов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал руководство местного самоуправления переименовать некоторые города. Их правописание не соответствует нормам "языкового закона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис языкового омбудсмена.

"Сегодня подписал несколько десятков обращений к руководителям местного самоуправления о приведении в соответствие с правописанием, нормами государственного языка и требованиями статьи 41 закона о наименовании населенных пунктов", - сказал Кремень.

Он добавил, что это решение принято после многочисленных обращений граждан на несоответствие названий ряда населенных пунктов правилам и нормам украинского правописания.

Кремень напомнил, что в соответствии с ч. 1 ст. 41 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются государственным языком.

Языковой омбудсмен привел несколько примеров названий городов, которые необходимо переименовать. Среди них:

  • Арбузинка (Николаевская область);
  • Северодонецк (Луганская область);
  • Южноукраинск (Николаевская область);
  • Южное (Одесская область);
  • Спокойствие (Днепропетровская область);
  • Первомайское (Николаевская область);
  • Первомайск (Николаевская область).

"Многие имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти", - объяснил омбудсмен.

По его словам, для приведения географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 закона "должны быть приняты все необходимые меры".

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ПервомайскСеверодонецк