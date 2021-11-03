Не відповідають правопису. Мовний омбудсмен запропонував перейменувати низку міст

"Сьогодні підписав кілька десятків звернень до керівників місцевого самоврядування про приведення у відповідність з правописом, нормами державної мови та вимогами статті 41 закону про найменування населених пунктів", - сказав Кремінь.

Він додав, що це рішення прийнято після численних звернень громадян на невідповідність назв низки населених пунктів правилам і нормам українського правопису.

Кремінь нагадав, що відповідно до ч. 1 ст. 41 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" географічні назви, а також назви скверів, бульварів, вулиць, провулків, спусків, проїздів, проспектів, площ, площ, набережних, мостів та інших об'єктів топоніміки населених пунктів виконуються державною мовою.

Мовний омбудсмен навів кілька прикладів назв міст, які необхідно перейменувати. Серед них:

Арбузинка (Миколаївська область);

Сєвєродонецьк (Луганська область);

Южноукраїнськ (Миколаївська область);

Южне (Одеська область);

Спокій (Дніпропетровська область);

Первомайське (Миколаївська область);

Первомайськ (Миколаївська область).

"Багато хто мав прекрасні історичні назви, як Сіверський Донець, Гарбузинка або Богопіль і були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади", - пояснив омбудсмен.

За його словами, для приведення географічних назв у відповідність з правописом, стандартами державної мови та вимогами статті 41 закону "повинні бути вжиті всі необхідні заходи".