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Соответствуют оборонным стандартам НАТО: две страны могут быстро присоединиться к Альянсу

Автор: Иванна Шовкун

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что две страны могут быстро присоединиться к Альянсу. По его словам, для этого неободимо политическое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о Швеции и Финляндии. Столтенберг подчеркнул, что эти страны соответствуют оборонным стандартам НАТО.

"Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам НАТО, в случае политического решения могут быстро присоединиться к Альянсу", - заявил генсек.

Напомним, отношения между Россией и НАТО на сегодня находятся на критически низком уровне. Альянс якобы отвергает предложения по деэскалации.

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НАТОЙенс Столтенберг