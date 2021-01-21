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Соответствует ли Тупицкий требованиям к судье КСУ. Комитет Рады обратится в суд

Украина, Четверг 21 января 2021 17:53
Соответствует ли Тупицкий требованиям к судье КСУ. Комитет Рады обратится в суд
Фото: Александр Тупицкий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратится в Конституционный суд Украины. Обращение касается соответствия Александра Тупицкого требованиям к судье КСУ.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Народные депутаты поддержали обращение комитета по вопросам национальной безопасности в Конституционный суд о рассмотрении вопроса о соответствии А. Тупицкого требованиям, которые Конституция и закон "О Конституционном суде" выдвигают к судье Конституционного суда", - указано в сообщении.

В частности, речь идет о соответствии Тупицкого критерию "высокие моральные качества" и его соответствии занимаемой должности.

Напомним, 19 января следователи ГБР сообщили о подозрении председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому. Ему инкриминируют совершение уголовных преступлений против правосудия.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от исполнения обязанностей.

Так, в начале января КСУ провел собрание судей в связи с отстранением Тупицкого. Судьи выразили обеспокоенность ситуацией, заявив о "недопустимости таких действий со стороны президента".

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