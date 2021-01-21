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Чи відповідає Тупицький вимогам до судді КСУ. Комітет Ради звернеться до суду

Україна, Четвер 21 січня 2021 17:53
Чи відповідає Тупицький вимогам до судді КСУ. Комітет Ради звернеться до суду
Фото: Олександр Тупицький (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки звернеться до Конституційного суду України. Звернення стосується відповідності Олександра Тупицького вимогам до судді КСУ.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Народні депутати підтримали звернення комітету з питань національної безпеки до Конституційного суду щодо розгляду питання стосовно відповідності О. Тупицького вимогам, які Конституція та закон "Про Конституційний суд" висувають до судді Конституційного суду", - вказано у повідомленні.

Зокрема, йдеться про відповідність Тупицького критерію "високі моральні якості" та його відповідність займаній посаді.

Нагадаємо, 19 січня слідчі ДБР повідомили про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня президент Володимир Зеленський усунув Тупицького від виконання обов'язків.

Так, на початку січня КСУ провів збори суддів у зв'язку з відстороненням Тупицького. Судді висловили стурбованість ситуацією, заявивши про "неприпустимість таких дій з боку президента".

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