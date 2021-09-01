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В соответствии с законодательством ЕС: в Украине вводят специальную маркировку бытовых приборов

Автор: Тиберий Юрик

В Украине введут специальную маркировку бытовых приборов в соответствии с законодательством ЕС. Соответствующее постановление утвердил Кабмин на своем заседании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

Сообщается, что изменения касаются маркировки и экодизайна посудомоечных машин, холодильников, стиральных машин, телевизоров, кондиционеров, сушильных машин, электрических ламп и светильников.

С 1 марта 2021 года в странах ЕС вступили в силу новые правила маркировки бытовых приборов.

Напомним, что правительство внесло изменения в порядок исчисления средней заработной платы.

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Кабинет Министров Украины