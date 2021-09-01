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Відповідно до законодавства ЄС: в Україні вводять спеціальне маркування побутових приладів

Автор: Тіберій Юрик

В Україні введуть спеціальне маркування побутових приладів відповідно до законодавства ЄС. Відповідну постанову затвердив Кабмін на своєму засіданні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

Повідомляється, що зміни стосуються маркування та екодизайну посудомийних машин, холодильників, пральних машин, телевізорів, кондиціонерів, сушильних машин, електричних ламп та світильників.

Із 1 березня 2021 року в країнах ЄС набули чинності нові правила маркування побутових приладів.

Нагадаємо, що уряд вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати.

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