Відповідно до законодавства ЄС: в Україні вводять спеціальне маркування побутових приладів

В Україні введуть спеціальне маркування побутових приладів відповідно до законодавства ЄС. Відповідну постанову затвердив Кабмін на своєму засіданні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.
Повідомляється, що зміни стосуються маркування та екодизайну посудомийних машин, холодильників, пральних машин, телевізорів, кондиціонерів, сушильних машин, електричних ламп та світильників.
Із 1 березня 2021 року в країнах ЄС набули чинності нові правила маркування побутових приладів.