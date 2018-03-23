Соотношение ВВП и госдолга приблизилось к 60%, - Минфин

Рост ВВП превысил большинство прогнозов

В 2017 году соотношение гарантированного государством долга к ВВП впервые приблизилось к 60%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.

По его словам, рост ВВП в прошлом году превысил все предыдущие прогнозы и составил 2,5%.

"Вчера вышла финальная статистика по ВВП за 2017, которая показала что рост ВВП превзошел большинство прогнозов и составил 2.5%. Имея финальную цифру ВВП, мы посчитали соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП и видим первый раз с 2011 года этот процент уменьшился и стал приближаться к "безопасному" значению в 60%", - написал замминистра.

По его мнению, причиной такой динамики стал низкий уровень дефицита бюджета и, как следствие, меньшая потребность в заимствованиях.

Напомним, международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует размер государственного долга Украины в 2018 году на уровне 72,3% ВВП.