Співвідношення ВВП і держборгу наблизився до 60%, - Мінфін

Зростання ВВП перевищив більшість прогнозів

У 2017 році співвідношення гарантованого державою боргу до ВВП вперше наблизилася до 60%. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра фінансів Юрій Буца.

За його словами, зростання ВВП в минулому році перевищив всі попередні прогнози і склав 2,5%.

"Вчора вийшла фінальна статистика по ВВП за 2017, яка показала що зростання ВВП перевершив більшість прогнозів і склав 2,5%. Маючи фінальну цифру ВВП, ми порахували співвідношення державного і гарантованого боргу до ВВП і бачимо вперше з 2011 року цей відсоток зменшився і став наближатися до "безпечного" значенню в 60%", - написав заступник міністра.

На його думку, причиною такої динаміки став низький рівень дефіциту бюджету і, як наслідок, менша потреба в запозиченнях.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що розмір державного боргу України в 2018 році на рівні 72,3% ВВП.