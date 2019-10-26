Сооснователь "КрымSOS" Ташева стала заместителем постпреда Зеленского в Крыму

Президент Владимир Зеленский назначил правозащитницу, координатора общественной инициативы "КрымSOS" Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Соответствующие распоряжение №357/2019-рп президент подписал 25 октября.

"Назначить Ташеву Тамилу Равиловну заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в тексте документа.

В 2014 году Тамила Ташева и несколько активистов создали Facebook-страницу "КримSOS", которая занимается предоставлением помощи вынужденным переселенцам с Крыма и восточных регионов, а также, информированием о событиях в Крыму.

Была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" на парламентских выборах 2019 года, № 26 в списке.

Напомним, Зеленский утвердил новый состав украинской части консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского.