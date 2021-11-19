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Сооснователь Apple планирует избавиться от космического мусора, но сперва запустит свои спутники

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Пятница 19 ноября 2021 22:11
Сооснователь Apple планирует избавиться от космического мусора, но сперва запустит свои спутники Фото: Стив Возняк, соучредитель Apple (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Один из основателей Apple Стив Возняк организовал стартап, который предусматривает систематизацию информации о мусоре на космической орбите Земли. Правда, сначала компании придется запустить несколько сотен своих спутников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.com.

Согласно данным Европейского космического агентства (ESA), на орбите Земли находится:

  • более 36,5 тысяч обломков размером около 10 сантиметров;
  • около миллиона обломков размером от 1 до 10 сантиметров;
  • 330 миллионов обломков размером от 1 сантиметра до 1 миллиметра.

Космические обломки передвигаются с невероятно большой скоростью и способны нанести повреждения другим космическим объектам.

Известен инцидент, когда в 2009 году сломанный российский спутник "Космос 2251" врезался в спутник связи Iridium 33 и создал еще около 2 тысяч обломков шириной не менее 10 сантиметров и тысячи более мелких.

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