Сооснователь Apple планирует избавиться от космического мусора, но сперва запустит свои спутники
Фото: Стив Возняк, соучредитель Apple (flickr.com)
Один из основателей Apple Стив Возняк организовал стартап, который предусматривает систематизацию информации о мусоре на космической орбите Земли. Правда, сначала компании придется запустить несколько сотен своих спутников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.com.
Согласно данным Европейского космического агентства (ESA), на орбите Земли находится:
- более 36,5 тысяч обломков размером около 10 сантиметров;
- около миллиона обломков размером от 1 до 10 сантиметров;
- 330 миллионов обломков размером от 1 сантиметра до 1 миллиметра.
Космические обломки передвигаются с невероятно большой скоростью и способны нанести повреждения другим космическим объектам.
Известен инцидент, когда в 2009 году сломанный российский спутник "Космос 2251" врезался в спутник связи Iridium 33 и создал еще около 2 тысяч обломков шириной не менее 10 сантиметров и тысячи более мелких.