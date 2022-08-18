Фото: сообщения о теракте на ЗАЭС вызывают беспокойство в США (Getty Images)

Обнародованная ранее информация о возможном теракте на Запорожской АЭС 19 августа вызывает беспокойство в США.

Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую журналистку Кейтлин Дорнбос.

Прайс заявил, что сообщения о возможной завтрашней российской операцию под фейковым флагом на Запорожской атомной электростанции, является "причиной для беспокойства". "Это то, за чем мы очень внимательно следим, когда дело доходит до атомных электростанций", - заявил Нед Прайс.