За сообщение о коррупции предлагают платить 10% от взятки

Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную раду проекты законов, которые предусматривают для обличителей коррупции материальное вознаграждение до 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки). Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, сообщает президентская пресс-служба.

Как отметил Рябошапка, проекты законов, которые готовятся, регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации.

"Разоблачители, которые сообщают о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и иных прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования разоблачителей", - сказал Рябошапка.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня, 38% граждан ждут от президента Владимира Зеленского снижения коммунальных тарифов, 19% - наказания виновных в коррупции чиновников.

Напомним, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в августе 2018 года, граждане Украины поддерживают в первую очередь карательные методы искоренения коррупции: 55% считают, что прежде всего нужно жестко наказывать всех, кто причастен к коррупции.