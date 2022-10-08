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Сонячно та без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Субота 08 жовтня 2022 07:00
Сонячно та без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні буде сонячна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 8 жовтня, буде сухо та сонячно. У деяких регіонах потеплішає, тому вдень стовпчики термометрів максимально покажуть +22 градуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде сухо з невеликою хмарністю. Крім півдня та сходу, місцями очікується туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Сьогодні у деяких областях трохи потепліє. Температура повітря складатиме в середньому вночі +3 +8 градусів, а вдень +14 +19 градусів. У південній частині та західних областях подекуди +20 +22 градуси.

Сонячно та без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні сухо та сонячно. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний до 10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вночі +6 +8 градусів, а вдень +16 +18.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.

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