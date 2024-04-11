Сонячно та до +27: якою буде погода в Україні завтра

Погода в Україні

Як зазначає синоптик, п'ятниця буде в Україні буде теплою.

Протягом завтрашнього дня буде +16+21 градусів, у Дніпропетровській області до +24, на півдні +22+26, а в східних областях +25+27 градусів.

Очікується переважно помірний вітер з північного заходу, однак в північних областях може бути сильним.

"Антициклональний характер погоди в Україні втримається - без опадів, хіба хвіст атмосферного фронту зумовить періодичні дощі на південному сході, Приазов'ї та в Криму", - зазначає синоптик.

Погода у Києві

У Києві 12-го квітня прогнозується без опадів та з температурою до +18 градусів.

Вночі та на ранок до +8+11 градусів.