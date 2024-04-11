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Сонячно та до +27: якою буде погода в Україні завтра

Фото: погода в Україні 12 квітня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні 12 квітня спостерігатиметься сонячна погода майже по всій території. Опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Як зазначає синоптик, п'ятниця буде в Україні буде теплою.

Протягом завтрашнього дня буде +16+21 градусів, у Дніпропетровській області до +24, на півдні +22+26, а в східних областях +25+27 градусів.

Очікується переважно помірний вітер з північного заходу, однак в північних областях може бути сильним.

"Антициклональний характер погоди в Україні втримається - без опадів, хіба хвіст атмосферного фронту зумовить періодичні дощі на південному сході, Приазов'ї та в Криму", - зазначає синоптик.

Погода у Києві

У Києві 12-го квітня прогнозується без опадів та з температурою до +18 градусів.

Вночі та на ранок до +8+11 градусів.

Погода у квітні 2024 в Україні

Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.

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Погода в Україні