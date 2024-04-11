Солнечно и до +27: какой будет погода в Украине завтра

Погода в Украине

Как отмечает синоптик, пятница будет в Украине теплой.

В течение завтрашнего дня будет +16+21 градусов, в Днепропетровской области до +24, на юге +22+26, а в восточных областях +25+27 градусов.

Ожидается преимущественно умеренный ветер с северо-запада, однако в северных областях может оказаться сильным.

"Антициклональный характер погоды в Украине удержится без осадков, разве хвост атмосферного фронта обусловит периодические дожди на юго-востоке, Приазовье и в Крыму", - отмечает синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве 12 апреля прогнозируется без осадков и с температурой до +18 градусов.

Ночью и утром до +8+11 градусов.