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Сонячно, але без спеки: якою буде погода в Україні в останню суботу липня (фото)

Фото: погода в Україні 27 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра у переважній кількості областей України спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура буде помірною, без сильної спеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" у Facebook.

Як зазначають синоптики, завтра в Україні очікується мінлива хмарність.

На переважній більшості територій опади не прогнозовані, лише в північній частині країни вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі +14+19, на півдні країни до +23; вдень +27+32, у західних областях +24+29; на високогір'ї Карпат вночі +7+12, вдень +19+24.

Фото: погода в Україні 27 липня (www.facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні у серпні

Нагадаємо, за пронозами синоптиків середня місячна температура в серпні 2024 року прогнозується в межах 20-26 градусів, в Карпатах 17-19 градусів.

Це на 2 градусів (на південному сході країни на 2,5 градусів) вище за норму.

Варто зауважити, за даними "Укргідрометцентру", унікальність цьогорічної спеки в Україні полягає в тому, що вона прийшла в середині липня. В попередні ж роки максимальні температури спостерігалися на початку серпня.

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Погода в Україні