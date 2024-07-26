Сонячно, але без спеки: якою буде погода в Україні в останню суботу липня (фото)

Погода в Україні у серпні

Нагадаємо, за пронозами синоптиків середня місячна температура в серпні 2024 року прогнозується в межах 20-26 градусів, в Карпатах 17-19 градусів.

Це на 2 градусів (на південному сході країни на 2,5 градусів) вище за норму.

Варто зауважити, за даними "Укргідрометцентру", унікальність цьогорічної спеки в Україні полягає в тому, що вона прийшла в середині липня. В попередні ж роки максимальні температури спостерігалися на початку серпня.

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