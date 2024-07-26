Солнечно, но без жары: какой будет погода в Украине в последнюю субботу июля (фото)

Погода в Украине в августе

Напомним, по прогнозам синоптиков средняя месячная температура в августе 2024 прогнозируется в пределах 20-26 градусов, в Карпатах 17-19 градусов.

Это на 2 градуса (на юго-востоке страны на 2,5 градуса) выше нормы.

Стоит заметить, по данным "Укргидрометцентра", уникальность жары нынешнего года в Украине заключается в том, что она пришла в середине июля. В предыдущие годы максимальные температуры наблюдались в начале августа.

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