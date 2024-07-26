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Солнечно, но без жары: какой будет погода в Украине в последнюю субботу июля (фото)

Фото: погода в Украине 27 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра в большинстве областей Украины будет наблюдаться переменная облачность. Температура будет умеренной, без сильной жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Facebook.

Как отмечают синоптики, завтра в Украине ожидается переменная облачность.

На большинстве территорий осадки не прогнозируют, лишь в северной части страны днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью +14+19, на юге страны до +23; днем +27+32, в западных областях +24+29; на высокогорье Карпат ночью +7+12, днем +19+24.

Фото: погода в Украине 27 июля (www.facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине в августе

Напомним, по прогнозам синоптиков средняя месячная температура в августе 2024 прогнозируется в пределах 20-26 градусов, в Карпатах 17-19 градусов.

Это на 2 градуса (на юго-востоке страны на 2,5 градуса) выше нормы.

Стоит заметить, по данным "Укргидрометцентра", уникальность жары нынешнего года в Украине заключается в том, что она пришла в середине июля. В предыдущие годы максимальные температуры наблюдались в начале августа.

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Погода в Украине