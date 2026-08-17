Сонячна система рухається у космосі з аномальною швидкістю: що відкрили вчені

Як астрономи вимірювали швидкість Землі у космосі?

Щоб зрозуміти, як саме наша планетарна система переміщується у просторі, науковці використали ефект, який можна порівняти з поїздкою в авто під час зливи. Коли машина їде вперед, краплі дощу здаються густішими на лобовому склі та рідшими на задньому.

Астрономи виміряли подібний ефект у космосі - дослідники рахували віддалені радіогалактики.

Що це означає?

Ефект "дощу" у космосі: у напрямку руху до Сонячної системи галактики мають здаватися густіше розташованими, а позаду - рідше.

Грандіозна мережа моніторингу: щоб зібрати дані, вчені об'єднали спостереження тисяч радіоантен по всій Європі.

Виправлення давньої помилки: раніше науковці часто збивалися з пантелику, бо одна велика галактика з кількома яскравими центрами вважалася кількома різними об'єктами.

Щоби це виправити, німецькі дослідники написали нову програму, яка об'єднала ці "плями" назад у єдині галактики та очистила карти від викривлень.

Після перевірки виявилося, що "космічний дощ" значно сильніший, ніж мав би бути.

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Супершвидкість чи "перекошений" Всесвіт?

Знайдена аномалія залишає науковцям лише два можливих пояснення, і обидва змушують переглянути закони фізики.

Гіпотеза 1

Наша Сонячна система мчить значно швидше: якщо сигнал правильний і спричинений лише рухом нашої планетарної системи, то ми летимо крізь простір із колосальною швидкістю, яка у кілька разів перевищує попередні розрахунки.

Гіпотеза 2

Всесвіт неоднорідний: якщо ж наша швидкість звичайна, це означає, що галактики у космосі розподілені нерівномірно - в одній частині Всесвіту їх фізично більше, ніж в іншій.

Досі космологи вважали, що матерія після Великого вибуху розлетілася абсолютно рівномірно. Якщо виявиться, що це не так, вченим доведеться переписати базові теорії будови космосу.

Остаточно з'ясувати правду астрономи розраховують у 2027 році, коли в роботу вступить новий гігантський радіотелескоп Square Kilometre Array (SKA). Його надвисока чіткість дозволить точно сказати, чи ми рухаємося занадто швидко, чи сам Всесвіт виявився асиметричним.