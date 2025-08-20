Sony випустила 5 нових ігрових гаджетів для ПК, на які чекали геймери

InZone H9 II

Ігрова гарнітура InZone H9 II є наступницею моделі H9 2022 року. Вона стала легшою і компактнішою: вага становить 273 г замість 330 г, а за зручну посадку відповідає кнопка регулювання на наголов'ї.

Нова модель використовує динаміки 30 мм із флагманських навушників WH-1000XM6, забезпечуючи чудову якість звуку для ігор і музики. Також гарнітура отримала активне шумозаглушення і режим прозорості, який не погіршує якість аудіо.

Налаштувати звук можна через InZone Hub на ПК або мобільний застосунок Sound Connect. Амбушюри повертаються, гарнітуру можна покласти на груди між іграми, а за необхідності підключити через 3,5 мм кабель, навіть якщо акумулятор розряджений.

Бездротове з'єднання підтримується через Bluetooth і 2,4 ГГц USB-C одночасно.

Гарнітура сумісна з PS5 і Switch 2, підтримує Bluetooth LE Audio, що збільшує час роботи і покращує якість звуку під час підключення до двох пристроїв. Серед нових функцій - знімний мікрофон, який зручно використовувати із зовнішнім мікрофоном або на вулиці.

Ціна InZone H9 II становить 349 доларів, що на 50 доларів більше, ніж у попередньої моделі.

Sony InZone E9

Дротові внутрішньовушні навушники InZone E9 вартістю 149 доларів - компактні та легкі, з хорошою шумоізоляцією від зовнішнього шуму і зручні у використанні.

Підключення можливе через 3,5 мм роз'єм або через комплектний адаптер 3,5 мм - USB-C, який потрібен для персоналізації звуку в застосунку InZone Hub.

Особливість усіх ігрових внутрішньоканальних навушників Sony - спеціальні гачки, які фіксують кабель зверху вуха і по його задній частині, щоб дроти не заважали під час гри. Комплект поставки включає зручний кейс і кілька варіантів насадок для вух.

Навушники налаштовані спеціально для FPS-ігор. За замовчуванням вони забезпечують плоский, точний звук, щоб гравець міг легко визначати напрямок кроків і пострілів.

Для ігор це працює ефективно, однак для прослуховування музики поза іграми звук може здатися нудним порівняно з іншими моделями внутрішньоканальних навушників, наприклад, Linsoul KZ ZSX.

Sony залишається однією з небагатьох великих компаній, що виробляють ігрові внутрішньоканальні навушники, поряд з Razer. У майбутньому очікується, що нові моделі Sony конкуруватимуть за якістю звуку з більш доступними варіантами.

Sony InZone keyboard

Компанія Sony також випустила дротову ігрову клавіатуру InZone KBD-H75, яка використовує магнітні перемикачі Hall Effect для більш швидкої і точної реакції в порівнянні зі звичайними механічними.

Клавіатура виконана з фрезерованого алюмінію, що робить її міцною і стійкою до вібрацій при активному наборі тексту.

Модель має 75-відсотковий форм-фактор, у якому відсутні деякі навігаційні клавіші. Клавіші легко натискаються, і можна налаштовувати точку спрацьовування кожної в діапазоні від 0,1 мм до 3,4 мм. Налаштування доступні через веб-версію InZone Hub, без необхідності встановлення додатка.

Клавіатура тиха при натисканні, що робить її зручною для роботи поруч з іншими людьми. При цьому деяким користувачам може не вистачати опору клавіш для повного комфорту.

Ціна InZone KBD-H75 становить 299 доларів.

Однією з ключових особливостей Sony є частота опитування 8 000 Гц, яка теоретично дає змогу реєструвати натискання кожні 0,125 мс. На практиці така функція може бути надлишковою, враховуючи швидкість людської реакції та можливі проблеми з продуктивністю в іграх.

Sony InZone Mouse-A

InZone Mouse-A - перша бездротова ігрова миша вартістю 149 доларів. Вона важить всього 48 грамів, що робить її однією з найлегших на ринку. Миша призначена для правшів і має мінімалістичний дизайн: ліва і права кнопки, дві кнопки для великого пальця, колесо прокрутки і кнопка зміни профілю на нижній панелі.

Форма миші з м'якою матовою текстурою здалася зручною для користувачів із середнім розміром руки, хоча деяким може не вистачати підставки під великий палець. Кліки тихі та швидкі завдяки оптичним перемикачам, які реєструють натискання швидше за механічні.

У комплект із мишею Sony випустила два тканинних килимки:

Mat-F - товщиною 6 мм, з помірним опором для тактичних шутерів, ціна 59 доларів

Mat-D - 4 мм, для швидких рухів і точних пострілів, ціна 34 долари.

Незважаючи на високу ціну, аксесуари Sony демонструють хорошу якість і ергономіку, але брак новизни і висока вартість роблять їх менш привабливими порівняно з конкурентами на ринку кіберспортивних девайсів.

