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В Sony Music рассказали подробности нападения с ножом в лондонском офисе

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 16:31
Фото: место происшествия (twitter.com/MoreUKNews)
Фото: место происшествия (twitter.com/MoreUKNews)

Обстоятельства инцидента устанавливает полиция

В Sony Music подтвердили информацию об инциденте в офисе компании в Лондоне, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Также в Sony сообщили, что причиной стала ссора между сотрудниками кейтеринга. Представитель Sony Music не уточнил подробностей, но сказал, что здание было эвакуировано, а обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

Отметим, ранее сообщалось, что в пятницу, 2 ноября, неизвестный напал с ножом на посетителей лондонского офиса Sony Music в районе Кенсингтон и Челси. 

Также напомним, 27 октября в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) Боуэрс, вооруженный штурмовой винтовкой AR-15 и тремя пистолетами, устроил стрельбу в синагоге "Древо жизни", в результате которой погибли 11 человек, еще шесть были ранены.

После того как полицейским удалось ранить Боуэрса, он сдался и был задержан.  Боуэрсу предъявили обвинения по 44 пунктам, среди которых преступления на почве ненависти и нетерпимости. Обвинения составляют 29 уголовных статей федерального законодательства. Ему грозит смертная казнь. Он не признал вину по всем пунктам обвинения

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