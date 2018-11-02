В Sony Music рассказали подробности нападения с ножом в лондонском офисе

Фото: место происшествия (twitter.com/MoreUKNews)

Обстоятельства инцидента устанавливает полиция

В Sony Music подтвердили информацию об инциденте в офисе компании в Лондоне, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Также в Sony сообщили, что причиной стала ссора между сотрудниками кейтеринга. Представитель Sony Music не уточнил подробностей, но сказал, что здание было эвакуировано, а обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

Отметим, ранее сообщалось, что в пятницу, 2 ноября, неизвестный напал с ножом на посетителей лондонского офиса Sony Music в районе Кенсингтон и Челси.

Также напомним, 27 октября в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) Боуэрс, вооруженный штурмовой винтовкой AR-15 и тремя пистолетами, устроил стрельбу в синагоге "Древо жизни", в результате которой погибли 11 человек, еще шесть были ранены.

После того как полицейским удалось ранить Боуэрса, он сдался и был задержан. Боуэрсу предъявили обвинения по 44 пунктам, среди которых преступления на почве ненависти и нетерпимости. Обвинения составляют 29 уголовных статей федерального законодательства. Ему грозит смертная казнь. Он не признал вину по всем пунктам обвинения