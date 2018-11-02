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У Sony Music розповіли подробиці нападу з ножем в лондонському офісі

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 16:31
Фото: місце події (twitter.com/MoreUKNews)
Фото: місце події (twitter.com/MoreUKNews)

Обставини інциденту поліція встановлює

У Sony Music підтвердили інформацію про інцидент в офісі компанії в Лондоні, в результаті якого постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Також в Sony повідомили, що причиною стала сварка між співробітниками кейтерингу. Представник Sony Music не уточнив подробиць, але сказав, що приміщення було евакуйовано, а встановлює обставини інциденту поліція.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 2 листопада, невідомий напав з ножем на відвідувачів лондонського офісу Sony Music у районі Кенсінгтон і Челсі.

Також нагадаємо, 27 жовтня в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія) Боуерс, озброєний штурмової гвинтівки AR-15 і трьома пістолетами, влаштував стрілянину в синагозі "Древо життя", в результаті якої загинули 11 осіб, ще шестеро були поранені.

Після того як поліцейським вдалося поранити Боуэрса, він здався і був затриманий. Боуэрсу пред'явили звинувачення з 44 пунктів, серед яких злочини на ґрунті ненависті та нетерпимості. Звинувачення складають 29 кримінальних статей федерального законодавства. Йому загрожує смертна кара. Він не визнав провину за всіма пунктами звинувачення

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