У Sony Music розповіли подробиці нападу з ножем в лондонському офісі

Фото: місце події (twitter.com/MoreUKNews)

Обставини інциденту поліція встановлює

У Sony Music підтвердили інформацію про інцидент в офісі компанії в Лондоні, в результаті якого постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Також в Sony повідомили, що причиною стала сварка між співробітниками кейтерингу. Представник Sony Music не уточнив подробиць, але сказав, що приміщення було евакуйовано, а встановлює обставини інциденту поліція.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 2 листопада, невідомий напав з ножем на відвідувачів лондонського офісу Sony Music у районі Кенсінгтон і Челсі.

Також нагадаємо, 27 жовтня в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія) Боуерс, озброєний штурмової гвинтівки AR-15 і трьома пістолетами, влаштував стрілянину в синагозі "Древо життя", в результаті якої загинули 11 осіб, ще шестеро були поранені.

Після того як поліцейським вдалося поранити Боуэрса, він здався і був затриманий. Боуэрсу пред'явили звинувачення з 44 пунктів, серед яких злочини на ґрунті ненависті та нетерпимості. Звинувачення складають 29 кримінальних статей федерального законодавства. Йому загрожує смертна кара. Він не визнав провину за всіма пунктами звинувачення