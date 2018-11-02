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В Лондоне неизвестный напал с ножом на посетителей офиса Sony

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 14:17
Фото: место происшествия (twitter.com/SJNeve)
Фото: место происшествия (twitter.com/SJNeve)

По данным полиции, нападавший был арестован

Неизвестный напал с ножом на посетителей лондонского офиса Sony Music в районе Кенсингтон и Челси, двое человек ранены. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Звонок в полицию поступил в 14 часов, на место также прибыла скорая помощь. По данным полиции, нападавший был арестован. 

Состояние пострадавших неизвестно. Сотрудников офиса эвакуировали. На место событий прибыли вооруженные полицейские и медики.

Отметим,  27 октября в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) Боуэрс, вооруженный штурмовой винтовкой AR-15 и тремя пистолетами, устроил стрельбу в синагоге "Древо жизни", в результате которой погибли 11 человек, еще шесть были ранены.

После того как полицейским удалось ранить Боуэрса, он сдался и был задержан.  Боуэрсу предъявили обвинения по 44 пунктам, среди которых преступления на почве ненависти и нетерпимости. Обвинения составляют 29 уголовных статей федерального законодательства. Ему грозит смертная казнь. Он не признал вину по всем пунктам обвинения

 

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