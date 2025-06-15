Сонця мало, дощів більше: прогноз погоди в Україні на 15 червня

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Також очікуються невеликі дощі у всіх областях, крім західних.

На сході та південному сході країни помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у більшості області від +19 до +24 градусів, а на південному заході країни до +27.

В Карпатах вдень очікується +15 +20 градусів.



Погода у Києві

Сьогодні у столиці хмарно з проясненнями. Можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть +20 +22 градуси.

