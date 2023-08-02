"Сонцепьок" і не лише. Тарнавський показав, як ЗСУ б'ють росіян на таврійському напрямі

Так, за його даними, за добу ворог втратив 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 6 одиниць артилерійських систем та мінометів, 1 одиниця ТОС-1А "Сонцепьок", 1 БпЛА, 7 одиниць автомобільної.

"Також було знищено 10 складів боєприпасів та 1 склад ПММ противника", - додав генерал.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 2 серпня, становили 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 247 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 БПЛА та 27 артсистеми.

За даними Генштабу, ЗСУ вибили російські війська з позицій у районі Андріївки Донецької області у середу, 2 серпня. Крім того, сили оборони стримують наступ окупантів на Лимано-Куп'янському напрямі.