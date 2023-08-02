RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Солнцепек" и не только. Тарнавский показал, как ВСУ бьют россиян на таврическом направлении

Фото: украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают уничтожать российские войска на таврическом направлении. В частности, за последние сутки здесь был уничтожен "Солнцепек" и живая сила врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Так, по его данным, за сутки враг потерял 19 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 6 единиц артиллерийских систем и минометов, 1 единица ТОС-1А "Солнцепек", 1 БпЛА, 7 единиц автомобильной.

"Также было уничтожено 10 складов боеприпасов и 1 склад ГСМ противника", - добавил генерал.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 2 августа, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 247 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 БПЛА и 27 артсистемы.

По данным Генштаба, ВСУ выбили российские войска с позиций в районе Андреевки Донецкой области в среду, 2 августа. Кроме того, силы обороны сдерживают наступление оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине