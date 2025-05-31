Сонце чи дощі? Прогноз на перший день літа в Україні

Погода в Україні у червні: дощовий старт і спека вже незабаром

Літо 2025 року в Україні розпочнеться з дощів. Проте вже у понеділок, 2 червня, більшість областей очікує суха погода.

Лише на заході країни, а також у Житомирській, Вінницькій областях і в Криму можливі короткочасні дощі та грози в денний час.

За даними синоптиків, нічна температура суттєво не зміниться, а денна поступово зростатиме. Справжньої літньої спеки варто чекати вже 5 червня - зокрема, в Києві прогнозують до +30°C.

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