UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Сонце чи дощі? Прогноз на перший день літа в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 1 червня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 1 червня в Україні дощитиме. Причому опадів не буде лише в кількох регіонах.

Про це РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Так, дощів не буде:

  • у Рівненській, Волинській, Львівській;
  • у Житомирській, Києві, на Київщині;
  • у Чернігівській, Сумській областях.

У решті регіонів України очікуються дощі - подекуди сильні, а місцями невеликі.

Вночі буде до +17 градусів - на півдні та сході. В інших регіонах буде трохи холодніше. Удень буде тепло - у межах +24...+26 градусів залежно від регіону.

Погода в Україні 1 червня (meteo.gov.ua)

 

Погода в Україні у червні: дощовий старт і спека вже незабаром

Літо 2025 року в Україні розпочнеться з дощів. Проте вже у понеділок, 2 червня, більшість областей очікує суха погода.

Лише на заході країни, а також у Житомирській, Вінницькій областях і в Криму можливі короткочасні дощі та грози в денний час.

За даними синоптиків, нічна температура суттєво не зміниться, а денна поступово зростатиме. Справжньої літньої спеки варто чекати вже 5 червня - зокрема, в Києві прогнозують до +30°C.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві