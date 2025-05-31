Солнце или дожди? Прогноз на первый день лета в Украине

Погода в Украине в июне: дождливый старт и жара уже скоро

Лето 2025 года в Украине начнется с дождей. Однако уже в понедельник, 2 июня, в большинстве областей ожидается сухая погода.

Только на западе страны, а также в Житомирской, Винницкой областях и в Крыму возможны кратковременные дожди и грозы в дневное время.

По данным синоптиков, ночная температура существенно не изменится, а дневная будет постепенно расти. Настоящей летней жары стоит ждать уже 5 июня - в частности, в Киеве прогнозируют до +30°C.

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