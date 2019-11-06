Сондленд пересмотрел свои показания по делу импичмента Трампа

Посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд изменил свои показания по делу о расследовании импичмента президента Америки Дональда Трампа, признав, что знал о задержке выплат военной помощи Украине в качестве рычага давления для возобновления украинскими властями расследования в отношении Хантера Байдена. Об этом говорится в опубликованной стенограмме показаний Сондленда, сообщает CNN.

Сообщается, что адвокат Сондленда направил в комитет письмо и дополнение на три страницы к своим показаниям, в которых говорилось, что он вспомнил разговор 1 сентября с Андреем Ермаком, помощником президента Украины, который связывал помощь с расследованиями.

"Сейчас я вспоминаю, как разговаривал с господином Ермаком по отдельности, где я сказал, что возобновление американской помощи, скорее всего, не произойдет, пока Украина не представит публичное антикоррупционное заявление, которое мы обсуждали в течение многих недель", - сказал Сондленд.

Напомним, в показаниях 17 октября Сондленд сообщал, что американский президент Дональд Трамп приказал ему, а также бывшему представителю США в Украине Курту Волкеру и министру энергетики Рику Перри привлечь Руди Джулиани к политике в отношении Украины. По его словам, Трамп был скептически настроен относительно реформ и борьбы с коррупцией в Украине.