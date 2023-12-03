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Сон забив за обох, камбеки і хаос. "Манчестер Сіті" розписав яскраву нічию з "Тоттенхемом"

Фото: Ангелос Постекоглу та Хосеп Гвардіола виховали видовищні команди (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Черговий тур англійської Прем'єр-ліги феєричною нічиєю закрили "Манчестер Сіті" та лондонський "Тоттенхем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" – 3:3

Голи: Сон, 9 (автогол), Фоден, 31, Гріліш, 81 – Сон, 6, Ло Чельсо, 69, Кулусевскі, 90

 

Перебіг зустрічі визначив бурхливий старт. У перші 10 хвилин двічі відзначився капітан "шпор" Сон. Якщо перший гол, коли кореєць на швидкості втік від Доку та пробив Едерсона, поповнив актив. То другий став пасивом – нападник невдало підставив ногу під навіс "містян" зі штрафного.

У середині ж першого тайму "Манчестер Сіті" вийшов уперед. Господарям вдалася класна комбінація, на фініші якої Фоден із кількох метрів відправив м'яч у кут воріт. Утім, розвинути успіх "містяни" не змогли. А в середині другого тайму "Тоттенхем" зрівняв – Ло Чельсо метрів із 16-ти поклав від стійки.

"Ман Сіті" знову додав у швидкості та вдруге повів у рахунку. Цього разу героєм господарів став Гріліш. Саме він завершив атаку з передачі Холанда після перехоплення Родрі. Та на 90-й хвилині Кулусевскі головою ефектно вгатив у дев'ятку після навісу Джонсона – 3:3!

У доданий арбітром час стався і скандальний епізод. Холанд отримав удар у ноги в центрі поля, але швидко піднявся та закинув вперед на Гріліша. Хавбек вибігав віч-на-віч із Вікаріо, але арбітр зупинив поєдинок, призначивши штрафний. Лавина емоцій вже не дозволила обом командам змінити цифри на табло.

До слова, раніше Мудрик заробив пенальті для "Челсі" в протистоянні з "Брайтоном".

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