Сон для слабаков: стань первым владельцем iPhone 13 в Украине

Месяц назад весь мир следил за презентацией новинок Apple. И вот уже с 15 октября официальные гаджеты можно будет приобрести в Украине. Цитрус первыми начнут продавать iPhone новой линейки! Рассказываем, почему лучше сделать предзаказ сейчас и как получить новый iPhone с максимальной выгодой.

Для всех фанатов Apple Цитрус откроет двери своих магазинов раньше всех, 15 октября в 00:01, чтобы ты как можно скорее забрал ожидаемую новинку!

Одним из первых приобрести iPhone 13 можно будет в таких городах:

Киев, ул. Васильковская, 23

Львов, ул. Коперника, 2

Харьков, ул. Свободы, 8

Одесса, переулок Вице-Адмирала Жукова 17/19

Днепр, проспект Д. Яворницкого, 58

Дешевле покупать с повышенным трейд-ин

С 15 по 17 октября в Цитрусе успей выгодно приобрести iPhone 13 в трейд-ин. Для этого ты можешь принести свой старый iPhone, а оплату нового разделить на 15 частей!

Обрати внимание, что к старту продаж компания делает повышенный трейд-ин, а это означает, что в Цитрусе тебя ждет максимальная выгода.

Только Цитрус ночью привезет домой!

Но 15 октября ты точно не уснешь, зная что твой супер-крутой iPhone 13 всего в паре километров от тебя.

Поэтому держи еще один сюрприз от Цитруса: ночью 15 октября Цитрус будет доставлять новые iPhone 13 домой! Если ты сделал предзаказ и дал согласие на ночную доставку, ты получишь свой iPhone, не выходя из дома, в считанных минутах от старта продаж! А как это будет - увидим завтра. Поспеши, ведь количество доставок ограничено.

Никому не секрет, что линейка iPhone 13 по всем параметрам является абсолютно инновационной во всем ряду устройств iPhone.

Невероятно мощные и красивые модели линейки сделаны из супер-прочного водонепроницаемого стекла, а экран теперь на 28% ярче даже при солнце. Также они получили супербыстрый чип А15 Bionic и самую совершенную систему камер на рынке смартфонов. А время работы iPhone 13 увеличено на 2,5 часа.

В магазинах Цитруса огромный ассортимент чехлов на любой вкус! И при покупке iPhone 13 с 15 до 17 октября оригинальные чехлы Apple дешевле на 50%!

Напомним, что первая партия новых смартфонов Apple насчитывает всего 8000 устройств. Поэтому поспеши сделать предзаказ сейчас и забирай в магазинах Цитруса уже 15 октября с 00:01.