Сон для слабаків: стань першим власником iPhone 13 в Україні

Місяць тому весь світ стежив за презентацією новинок Apple. І ось уже з 15 жовтня офіційні ґаджети можна буде придбати в Україні. Цитрус першими розпочнуть продавати iPhone нової лінійки! Розповідаємо, чому краще зробити попереднє замовлення зараз і як отримати новий iPhone з максимальною вигодою.

Для всіх фанатів Apple Цитрус відкриє двері своїх магазинів раніше всіх, 15 жовтня о 00:01, щоб ти серед перших забрав довгоочікувану новинку!

Одним із перших придбати iPhone 13 можна буде у таких містах:

Київ, вул. Васильківська, 23

Львів, вул. Коперника, 2

Харків, вул. Свободи, 8

Одеса, провулок Віце-Адмірала Жукова 17/19

Дніпро, проспект Д. Яворницького, 58

Дешевше купувати з підвищеним трейд-ін

З 15 по 17 жовтня у Цитрусі встигни вигідно придбати iPhone 13 в трейд-ін. Для цього ти можеш принести свій старий iPhone, а оплату нового розділити на 15 частин!

Зверни увагу, що з нагоди старту продаж компанія робить підвищений трейд-ін, а це означає, що у Цитрусі тебе чекає максимальна вигода.

Тільки Цитрус вночі привезе додому!

Але 15 жовтня ти точно не заснеш, знаючи що твій супер-крутий iPhone 13 лише в декількох кілометрах від тебе.

Тому тримай ще один сюрприз від Цитрусу: вночі 15 жовтня Цитрус буде доставляти нові iPhone 13 додому! Якщо ти зробив попереднє замовлення і дав згоду на нічну доставку, ти отримаєш свій iPhone, не виходячи з дому, в лічених хвилинах від старту продажу! А як це буде - побачимо завтра. Поспішай, адже кількість доставок обмежена.

Нікому не секрет, що лінійка iPhone 13 по всіх параметрах є абсолютно інноваційною серед всіх пристроїв iPhone.

Неймовірно потужні і красиві моделі лінійки зроблені з супер-міцного водонепроникного скла, а екран тепер на 28% яскравіше навіть при сонці. Також вони отримали супершвидкий чіп А15 Bionic і найдосконалішу систему камер на ринку смартфонів. А час роботи iPhone 13 збільшено на 2,5 години.

У магазинах Цитрусу величезний асортимент чохлів на будь-який смак! І при покупці iPhone 13 з 15 до 17 жовтня оригінальні чохли Apple дешевше на 50%!

Нагадаємо, що перша партія нових смартфонів Apple налічує всього 8000 пристроїв. Тому поспішай зробити попереднє замовлення зараз і забирай в магазинах Цитрусу вже 15 жовтня з 00:01.