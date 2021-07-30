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В Сомали взорвался автобус с футболистами, есть погибшие

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Кисмайо , Пятница 30 июля 2021 18:25
В Сомали взорвался автобус с футболистами, есть погибшие Фото: в Сомали взорвался автобус с футболистами, есть погибшие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В городе Кисмайо взорвался автобус, перевозивший игроков футбольного клуба. Полиция устанавливает детали инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В автобусе, который двигался в Кисмайо, находились игроки футбольного клуба JCCI.

По предварительным данным, один из игроков погиб в результате взрыва, впрочем полиция продолжает уточнять масштабы трагедии.

Также известно, что автобус курсировал к футбольному стадиону, где вице-президент Джубаленда должен был объявить соревнования между клубами городов.

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