В Сомали взорвался автобус с футболистами, есть погибшие
Фото: в Сомали взорвался автобус с футболистами, есть погибшие (Getty Images)
В городе Кисмайо взорвался автобус, перевозивший игроков футбольного клуба. Полиция устанавливает детали инцидента.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.
В автобусе, который двигался в Кисмайо, находились игроки футбольного клуба JCCI.
По предварительным данным, один из игроков погиб в результате взрыва, впрочем полиция продолжает уточнять масштабы трагедии.
Также известно, что автобус курсировал к футбольному стадиону, где вице-президент Джубаленда должен был объявить соревнования между клубами городов.