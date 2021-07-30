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В Сомалі вибухнув автобус з футболістами, є загиблі

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Кісмайо, П'ятниця 30 липня 2021 18:25
В Сомалі вибухнув автобус з футболістами, є загиблі Фото: в Сомалі вибухнув автобус з футболістами, є загиблі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У місті Кісмайо вибухнув автобус, який перевозив гравців футбольного клубу. Поліція встановлює деталі інциденту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

В автобусі, який рухався в Кісмайо перебували гравці футбольного клубу JCCI.

За попередніми даними, один із гравців загинув внаслідок вибуху, втім поліція продовжує уточнювати масштаби трагедії.

Також відомо, що автобус курсував до футбольного стадіону, де віцепрезидент Джубаленду повинен був оголосити змагання між клубами міст.

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